EAG: Stefan Stallinger wird neuer Technikchef

Der Aufsichtsrat hat am Dienstag einstimmig beschlossen, dass der neue Technikchef der Energie AG Oberösterreich (EAG) Stefan Stallinger heißt. Der Vöcklabrucker tritt am Mittwoch seine neue Funktion an.

Nach dem Abgang Leo Windners wird Werner Steinecker mit 1. März der neue Generaldirektor. Seine Funktion des Technik-Vorstandes übernimmt nach einstimmigem Vorstandsbeschluss Stefan Stallinger.

Seit 14 Jahren in der EAG

Stallinger kommt aus Timelkam (Bezirk Vöcklabruck) und ist seit 14 Jahren im Unternehmen tätig. Zuletzt war der studierte Wirtschaftsingenieur Geschäftsführer der Energie AG Tech Services. Neben ihm und Steinecker ist noch Andreas Kolar, zuständig für Finanzen, Mitglied des Dreiervorstandes der Energie AG.