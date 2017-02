Erstaufführung des Musicals „Ghost“ in Linz

Eine Musical-Produktion mit Illusionskunst ist ab Mitte März im Linzer Musiktheater zu sehen: Erzählt wird die Geschichte des einstigen Kino-Hits „Ghost“.

1990 kam der Film „Ghost“ mit Patrick Swayze und Demi Moore in den Hauptrollen in die Kinos. Es ging um das frisch verliebte Paar Molly und Sam. Sam stirbt bei einem Überfall und wandert als guter Geister umher. Er findet heraus, dass auch Molly in Lebensgefahr schwebt und will sie mithilfe einer Geistheilerin retten.

Erstaufführung mit magischen Spezialeffekten

Die Musicalfassung „Ghost“, die 2011 entstanden ist, kommt im Linzer Musiktheater als deutschsprachige Erstaufführung auf die Bühne. Nach 27 Vorstellungen im Musiktheater wird die Co-Produktion von Landestheater und Stage Entertanment dann in Berlin, im Stage Theater des Westens als Ensuite-Produktion zu sehen sein.

Für die magischen Spezialeffekte sorgt der Illusionskünstler Nils Bennent. Premiere der deutschsprachigen Erstaufführung ist am 18. März im Musiktheater in Linz.

