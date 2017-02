15-jähriger Schüler von Auto erfasst

Ein 15-jähriger Schüler ist im Bezirk Braunau auf dem Heimweg von der Schule schwer verletzt worden. Er lief nach dem Aussteigen aus dem Schulbus über die Straße und wurde von einem Auto erfasst.

Der 15-Jährige war am frühen Nachmittag mit dem Bus aus der Schule zurück nach Ostermiething gekommen. In der Ortschaft Simling stieg er aus und wollte quer über die Fahrbahn laufen, weil er auf der anderen Straßenseite in der Früh sein Moped abgestellt hatte. Dabei dürfte er zu wenig auf den Verkehr geachtet haben.

Gegen Windschutzscheibe geschleudert

Eine 25-jährige Autolenkerin aus Deutschland konnte nicht mehr ausweichen, ihr Wagen erfasste den Schüler frontal. Der Bursch prallte gegen die Motorhaube und die Windschutzscheibe und wurde dann mehrere Meter weit weggeschleudert. Mit schweren Verletzungen musste der Schüler vom Notarzthubschrauber ins Klinikum Traunstein geflogen werden.