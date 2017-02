Mann stirbt an Rauchgasvergiftung

Weitere Details liegen jetzt zu einem Brand in Vorchdorf vor. Ein 51-Jähriger war dabei in der Nacht auf Montag an giftigen Rauchgasen verstorben. Das Feuer war in seinem Schlafzimmer ausgebrochen.

Der Brand soll zu einer starken Rauchentwicklung geführt haben, so die Ermittler. Der Rauch habe sich in der gesamten Wohnung im Erdgeschoß des Einfamilienhauses verteilt, danach erlosch das Feuer von selbst, heißt es.

laumat.at/Matthias Lauber

Keine Hinweise auf technischen Defekt

Der 51-jährige Bewohner, der sich im Schlafzimmer aufgehalten hatte, soll an den giftigen Rauchgasen verstorben sein. Laut den Ermittlern vom Landeskriminalamt gilt fahrlässiger Umgang mit Rauchwaren als wahrscheinliche Ursache für das Feuer. Hinweise auf technische Defekte gebe es nicht.