Mann wegen Brandstiftung vor Gericht

Am Landesgericht in Wels muss sich am Dienstag ein 50-jähriger Österreicher wegen Brandstiftung und Versicherungsbetrugs verantworten. Ihm drohen bis zu zehn Jahre Haft.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, Mitte Juni Feuer in einem Wohn- und Geschäftshaus in Grieskirchen gelegt zu haben. Die Hausbewohner mussten von der Feuerwehr aus dem brennenden Haus gerettet werden.

Schaden von 100.000 Euro

Das Feuer, das in einer Videothek im Erdgeschoß gelegt wurde, richtete einen Schaden von 100.000 Euro an. Vor Gericht steht am Dienstag der Mann der Videothekenbetreiberin. Ihm drohen bis zu zehn Jahre Haft.