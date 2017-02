Land kippt Strategie der erneuerbaren Energie

Die Landesregierung hat sich am Montag mehrheitlich von dem bisherigen Ziel der Energiewende zu 100 Prozent erneuerbarer Energie verabschiedet. „OÖ wird damit vom internationalen Vorreiter zum Nachzügler“, so Landesrat Rudi Anschober (Grüne).

Der Wirtschaftsstandort Oberösterreich brauche absolute Versorgungssicherheit und diese sei auch in absehbarer Zeit nur mit erneuerbaren Energien nicht möglich. Um Spitzenbelastungen abfangen zu können, müsse man auch in Zukunft zum Beispiel auf kalorische Kraftwerke zurückgreifen können.

Überarbeitung des Konzepts im Regierungsprogramm

Laut bisheriger Vorgabe (aus dem Jahr 2007) sollten in Oberösterreich bis 2030 Raumwärme und Strom gänzlich aus erneuerbarer Energie kommen. Im schwarz-blauen Regierungsprogramm vereinbarte man aber zuletzt, das Konzept zu überarbeiten und die Industrie stärker einzubeziehen.

Die „Energie-Leitregion OÖ 2050“ setze daher auf relative statt absolute Ziele - also abhängig von der Wirtschaftsleistung - und auf Energieeffizienz, so Wirtschaftslandesrat Michael Strugl (ÖVP). Beschlossen wurde auch der neue Windmasterplan. Dieser besagt, dass sich an bestehenden Windkraftwerken nichts ändern soll, neue Standorte werde es aber in Zukunft kaum mehr geben.

„Beschluss gegen Zukunft“

Für Anschober ist die neue Energiestrategie ein Beschluss gegen die Zukunftssicherung, gegen die Standortsicherung und gegen neue Arbeitsplätze. Unter anderem, weil die Pariser Klimaschutzziele so nicht erreicht werden könnten, was laut Strugl allerdings durchaus möglich sei.

Diese nun verabschiedete Strategie sei „Anfängerniveau“. Es brauche von der Politik eine „stringente Richtungsvorgabe“ und keinen „Schlingerkurs“, kritisierte Global 2000.