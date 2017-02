821 Aussteller bei Energiesparmesse Wels

Die Energiesparmesse gehört zu den erfolgreichsten Veranstaltungen auf dem Welser Messegelände. Auch heuer werden wieder 100.000 Besucher erwartet, die sich über Energieeffizienz und erneuerbare Energie informieren.

821 Aussteller aus insgesamt 15 Ländern werden ab 1. März ihre Produkte bei der Energiesparmesse in Wels präsentieren. Die ersten beiden Messetage gehören dem Fachpublikum, von Freitag bis Sonntag können sich dann alle Interessierten informieren und vor allem beraten lassen, wie sie bei einem Neubau oder bei einer Sanierung am besten ihren eigene Geldtasche und auch die Umwelt schonen können. Bei der Messe Wels rechnet man, wie auch schon in den vergangenen Jahren, mit etwa 100.000 Besuchern.

Tagungen und Fachkongresse

Rund um die Energiesparmesse wird auch eine Reihe von Fachkongressen abgehalten. So zum Beispiel die Europäische Pelletskonferenz, die nicht von ungefähr in Oberösterreich abgehalten wird. Immerhin stammen 80 Prozent der in Europa verkauften Pelletsöfen von oberösterreichischen Firmen.

Teilnehmer aus 59 Staaten

700 Teilnehmer aus aller Welt werden laut Veranstaltern an den World Sustainable Energy Days teilnehmen. Im Mittelpunkt der Expertengespräche stehen zum Beispiel sogenannte smarte Gebäude, die Energie noch weit effizienter als bisher nutzen können als es bisher möglich war und natürlich auch alle Arten von strombetriebenen Fahrzeugen.

Vorzeigeregion bei Energietechnologien

Für Energie-Landesrat Michael Strugl von der ÖVP positioniert sich Oberösterreich mit der Energiesparmesse Wels ein weiteres Mal als Vorzeigeregion im Bereich der Energie- und Umwelttechnologien. Immerhin belaufe sich der Umsatz aller Unternehmen, die sich in Oberösterreich mit Energie- und Umwelttechnologien beschäftigen auf etwa 2,5 Milliarden Euro, so Strugl.

Auch der ORF Oberösterreich wird bei der Energiesparmesse Wels wieder mit einer eigenen Bühne vertreten sein.

