Einbrecher kamen mit Zentralschlüssel

Aufgeflogen ist eine Bande, die 16 Einbrüche mit einem zuvor gestohlenen Zentralschlüssel verübt hat. Beim Einbruch in Perg wurde einer von ihnen auf frischer Tat erwischt. Die Polizei konnte ihnen einen Gesamtschaden von 25.000 Euro nachweisen.

Die Bande von vier Männern zwischen 20 und 26 Jahre hat mit einem gestohlenen Feuerwehr-Zentralschlüssel 16 Einbrüche sowie vier weitere ohne dieses Hilfsmittel in Oberösterreich, Niederösterreich und Wien verübt, so die Polizei am Montag. Mit dem Feuerwehr-Zentralschlüssel können die Tresore an Hausmauern von Wohn- und Betriebsobjekten geöffnet werden, in denen sich Generalschlüssel für die jeweiligen Gebäude befinden.

Beim dritten Einbruch in gleiche Firma gestellt

Ein 24-jähriger Arbeitsloser aus dem Bezirk Perg stahl bei einem Einbruch einen solchen Schlüssel. Damit öffnete er den Tresor in einem Unternehmen im selben Bezirk und holte sich den dort verwahrten Generalschlüssel. Zwei Tage später drang er damit in die Firma ein und erbeutete Bargeld. Als er dies zwei Tage später wiederholen wollte, wurde er auf frischer Tat erwischt.

80 Generalschlüssel und Waffen sichergestellt

Bei einem Komplizen von ihm, der als sein Chauffeur tätig war, wurde der Feuerwehr-Zentralschlüssel sichergestellt. Die Ermittlungen ergaben, dass der 24-Jährige zusammen mit anderen Tätern mindestens 80 Generalschlüssel aus Feuerwehrtresoren gestohlen hatte. Sie wurden bei Hausdurchsuchungen gefunden.

Die Bande verübte insgesamt 20 Einbruchsdiebstähle, davon 16 mit den Schlüsseln. Bei zwei davon waren ein 20- und ein 26-Jähriger aus dem Bezirk Amstetten beteiligt. Bei den Hausdurchsuchungen wurden auch eine illegale Faustfeuerwaffe und zwei verbotene Waffen sichergestellt. Mit der Beute finanzierten die vier ihre Drogen- bzw. Spielsucht, so das Polizeiprotokoll. Die beiden Haupttäter, der Feuerwehr-Zentralschlüssel-Dieb und sein Fahrer wurden in Untersuchungshaft genommen, die beiden anderen auf freiem Fuß angezeigt.