Ausgebrannter Pkw war gestohlen

Nach dem mysteriösen Brand eines Autos in einem leerstehenden Firmengebäude in Vöcklamarkt (Bezirk Vöcklabruck) gibt es erste Ermittlungsergebnisse. So wurde der Wagen am Vorabend in Frankenmarkt gestohlen.

Der Autodieb dürfte versucht haben, den Wagen als Einbruchswerkzeug zu benützen. Er durchstieß damit ein Holztor, daraufhin ging der Pkw in Flammen auf. Der Täter entfernte die Nummerntafeln und flüchtete zu Fuß. Von ihm fehlt bisher jede Spur.

Teile des Gebäudes durch Flammen beschädigt

Der Pkw, der einem 65-jährigen Mann aus Frankenmarkt gehört, brannte völlig aus. Auch Teile des Firmengebäudes wurden von den Flammen beschädigt. Die Ermittlungen waren am Montag noch im Gange.

