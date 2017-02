Daten von Haushalt sammeln und Strom sparen

Wer viel wissen will, der braucht viele Daten. Um zum Beispiel Strom zu sparen, muss man wissen, wie und wann die Energie in einem Haushalt oder einer Firma verbraucht wird. Die Linz AG bietet an, diese Daten mittels einer neuen Funk-Übertragungstechnik zu sammeln.

Strom sinnvoll verbrauchen und am besten einsparen, Außenbeleuchtungen zum richtigen Zeitpunkt ein- oder ausschalten, oder messen, wie viele Kunden ein Geschäft wann besuchen, um danach die Heizkosten zu optimieren. Bei all diesen Anwendungsgebieten fallen große Datenmengen an.

Daten günstig sammeln und analysieren

Bislang war die Sammlung dieser Informationen für die Linz AG sehr mühsam und teuer, sagt Wolfgang Dopf, Vorstandsdirektor der Linz AG. Das soll sich ab sofort mit einer neuen Funkübertragungstechnik namens „LoRa“, was für „Low Range“ steht, ändern. Mittels Sensoren könnten beispielsweise Energie-, Raumluft- oder Beleuchtungsdaten per Funk kostengünstig gesammelt, analysiert und den Kunden zur Verfügung gestellt werden.

Daten von Bienenstock an Imker

So sei es beispielsweise auch möglich, Daten eines Bienenstocks zum Imker zu senden, der dann sieht, wie der bisherige Ertrag ist und ob der Bienenstock am richtigen Standort steht. Abgesichert seien diese Daten übrigens mit einem dreifachen Schlüssel, damit diese nur der Kunde zu sehen bekomme, so Karl Rossegger, der Leiter der Telekomabteilung der Linz AG.