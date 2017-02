Unfall bei Tauchgang im Attersee

Dramatisch hat für einen amerikanischen Staatsbürger ein Tauchgang im Attersee geendet. Der Mann musste sich unter Wasser übergeben und bekam keine Luft mehr.

Der 33-jährige Amerikaner stieg Samstagnachmittag mit vier deutschen Tauchkollegen am Tauchplatz „Unterwasserwald“ in Weyregg am Attersee. Zunächst verlief der Tauchgang ohne Probleme. Doch nach etwa 20 Minuten deutete der 33-Jährige seinem 48-jährigen Kollegen, dass er den Tauchgang abgeben müsse.

Über Notausstieg gerettet

Kurz darauf musste er sich übergeben, dabei sei auch weißer Schaum aus seinem Atemregler getreten, so die Polizei. Der Kollege reagierte sofort und führte mit dem Amerikaner aus rund 22 Metern einen Notaufstieg durch.

Er zog den 33-Jährigen ans Ufer und verständigte die Rettung. Der Amerikaner wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Traunstein geflogen. Der 48-Jährige soll laut Polizei unverletzt geblieben sein.