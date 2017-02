64.000 Euro Schaden: Installateur auf Diebestour

Weil er gestohlenes Werkzeug verkaufen wollte, ist ein Installateur ins Visier der Polizei geraten. Es kam heraus, dass der Linzer eineinhalb Jahre lang immer wieder Werkzeuge Wert von 64.000 Euro gestohlen hat. Der 26-Jährige musste sich im Landesgericht Linz verantworten.

Ein so genanntes Muffenpress-Gerät ist dem Linzer zum Verhängnis geworden. Polizisten entdeckten die Verkaufsanzeige im Internet und konnten das Gerät einem Diebstahl in Aurolzmünster zuordnen. Bei Hausdurchsuchungen fanden die Ermittler noch zahlreiche gestohlene Installationswerkzeuge, die er bei Arbeitgebern oder aus Baustellencontainern mitgehen hat lassen. In Summe Werkzeuge im Wert von mindestens 64.000 Euro.

Sieben Monate Haft

Zum Teil verkaufte der 26-Jährige das Diebesgut auch an vier weitere Installateure, die wie er auch selbst regelmäßig Materialien gestohlen haben sollen. Bei mehreren Hausdurchsuchungen wurden Waren im Gesamtwert von mehr als 220.000 Euro sichergestellt.

Der 26-jährige Linzer war geständig und bisher unbescholten, deshalb verhängte die Richterin eine siebenmonatige bedingte Haftstrafe. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.