„Linzer Torte“ mit Roland Düringer

In den letzten Jahren hat er sich verändert: Der vielfach ausgezeichnete Schauspieler und Kabarettist Roland Düringer, der zuletzt mit seiner eigenen Partei auf sich aufmerksam machte. Düringer ist am Sonntag zu Gast in der Linzer Torte.

Einen legendären Namen erspielte sich Roland Düringer etwa mit der „MA 2412“, dem „Kaisermühlenblues“ oder „Hinterholz 8“. Die Unterhaltung verlor für ihn an Bedeutung und er möchte zum Nachdenken anregen, auch mit der Partei, die er gegründet hat.

APA/Herbert Pfarrhofer

In der „Linzer Torte“ erzählt Düringer warum und er erinnert sich an die wichtigsten Stationen seines Lebens und an Menschen, die ihn geprägt haben. Am Sonntag ist Roland Düringer in der Gast von Otmar Schrott.