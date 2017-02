Blau Weiß Linz bezwingt Wr. Neustadt

Der FC Blau Weiß Linz gewinnt den Frühjahrsauftakt gegen Wr. Neustadt nach einer guten Vorstellung vor 1400 Besuchern im Linzer Stadion mit 3:0, bleibt aber Schlusslicht, weil die Abstiegsmitbewerber ebenfalls gewinnen.

Den ersten Weckruf für die Linzer starten die Gäste, als Freiberger alleine gelassen wird und per Kopf knapp scheitert. Im Gegenzug setzt Florian Maier nach Eckball für Linz den Ball knapp neben das Tor (4.). Die Gastgeber verstärken nun ihre Offensiv-Bemühungen.

Aufstellung FC Blau Weiß Linz: 4-4-1-1 - Hankic; Maier, Anic, Gabriel, Kerschbaumer; Goiginger (86., Mandiangu), Renner, Mehmedovic, Hinum; Blutsch (73., Markovic); Kreuzer (81. Pecirep). Ersatz: Brunner, Huspek, Markovic, Haudum, Mandiangu, Falk, Pecirep

Goiginger trifft zum 1:0 per Elfmeter

Ein Stanglpass von Thomas Goiginger wird von Wr. Neustadt gerade noch abgefangen (8.) Dann wird die Linzer Solospitze Jakob Kreuzer im Strafraum von den Beinen geholt. Goiginger behält die Nerven und trifft ins linke Eck zur 1:0-Führung (12.).

Linzer drücken, nützen aber ihre Chancen nicht

Eine gute Möglichkeit für Markus Blutsch nach Zuspiel von Thomas Hinum bleibt ungenützt (17.). Dann wird René Renner von Blutsch ideal bedient und zieht ab. Gästekeeper Schierl kann gerade noch mit Fußabwehr klären (26.). Das 2:0 lag hier in der Linzer Luft. Renner vergibt auch seine Kopfballchance nach 30 Minuten.

Dann klärt Schierl nach Schuss von Ante Anic wieder mit Fußabwehr (36.). Die Torausbeute aus guten blau-weißen Möglichkeiten und Standards bleibt weiterhin eine Linzer Mangelerscheinung, dennoch haben die Gäste viel zu tun, die aus dem Spiel heraus sehr aktiven Gastgeber zu bremsen. Ins Spiel gefunden haben die Niederösterreicher in der ersten Hälfte nicht. Mit 1:0 geht es in die Pause.

Die 21. Runde auf einen Blick: BW Linz – Wr. Neustadt 3:0 (1:0) Horn – KSV 2:1 (1:0) FAC – Lustenau 1:0 (0:0) Innsbruck-Wattens 0:1 (0:1) Liefering – LASK (20:30) Live auf ORF-Sport +

Die Zweite Hälfte beginnt wieder mit einem Angriffsversuch von Wr. Neustadt. Die Linzer sind aufmerksam. Und starten die Gegenoffensive.

2:0 – Jubel über das Tor von Kreuzer

Hinum erobert im Mittelfeld den Ball, schickt Goiginger auf die Reise an der rechten Außenbahn. Seine Flanke versenkt der Ex-Rieder Stürmer per Kopf zum von 1.400 Zuschauern vielumjubelten 2:0 (57.). Der schön herausgespielte Treffer zaubert selbst dem ansonsten mit Jubegesten sparsamen Trainer Klaus Schmidt ein Lächeln ins Gesicht.

Jetzt muss Wr. Neustadt reagieren. BW-Keeper Hankic kann mit Faustabwehr einen Distanzschuss von Ebenhofer klären (66.). Die Gäste werden stärker, aber Hankic hält nach Freistoß von Schicker den Ball und damit die Null fest.

3:0 in der Nachspielzeit durch Hinum

In der 84. Minute hat der eingewechselte Dario Pecirep die große Chance auf das 3:0, den Torhüter überspielt, aber aus spitzem Winkel nicht vollstreckt. Die nächste Großchance vergibt die eingetauschte Neuerwerbung Mandiangu für die Linzer. Dennoch jubeln die Linzer nochmals, als Mandiangu flankt, Markovic spielt auf Hinum, der den Schlusspunkt zum 3:0 setzt (90+3.).

Fazit: In einem guten Spiel ließen die Linzer klare Aufwärtstendenz erkennen und waren endlich auch im Abschluss erfolgreich. Pech für die Linzer, dass mit Wattens, Horn und FAC die Mitbewerber im Abstiegskampf ebenfalls ihre Spiele gewinnen konnten. Weshalb die rote Laterne weiter bei den Linzern bleibt. Andererseits bleiben die Linzer im sechsten Heimspiel in Folge ohne Niederlage und feierten in dieser schon beeindruckenden Serie den dritten Sieg bei drei Unentschieden.

Wolfgang Bankowsky; ooe.ORF.at