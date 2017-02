Polizei sucht Internetbetrüger

Nach einem Internetbetrüger sucht derzeit die Polizei in Oberösterreich. Das außergewöhnliche an diesem Fall ist, dass die Polizei sogar ein Foto vom dem bisher noch nicht identifizierten Täter hat, der online die Daten von Kreditkarten ergaunert hatte.

Mit sogenannten Phishing-Mails - also E-Mails mit denen die Opfer ausgetrickst und dazu gebracht werden, Bank- oder Kreditkarten weiterzugeben - hat der Mann mindestens seit Juni 2016 die Daten seiner Opfer gesammelt. Mit den Kreditkartennummern begann er dann bei einem Internetversand Elektronikartikel zu bestellen.

Polizei OÖ

Waren um 7.000 Euro bestellt

Waren im Gesamtwert von etwa 7.000 Euro wurden dann an Adressen versandt, die es in Wirklichkeit nicht gibt - das Geld wurde inzwischen von den ergaunerten Kreditkarten abgebucht.

Um an seine Bestellungen zu kommen, missbrauchte der Mann die Handy-App der Post. Denn mit dieser App leitete er die Pakete zu einem Postamt in Linz um. Dort legte er einen slowakischen Personalausweis vor, um an seine Bestellungen zu kommen.

Wie sich später herausstellte, war dieser Personalausweis gefälscht. Der Täter wurde allerdings bei seinen Abholungen von Überwachungskameras gefilmt - die Polizei weiß nun zumindest, wie der Mann aussieht, seinen Namen oder wo er tatsächlich herkommt hat man aber noch nicht herausbekommen.