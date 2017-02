Freiwillige zu Flüchtlingsarbeit befragt

Die Initiative „ZusammenHelfen in Oberösterreich“ von Landesrat Rudi Anschober (Grüne) und dem Land OÖ hat wieder eine Befragung unter freiwilligen Helfern durchgeführt, die ja seit der Fluchtbewegung vor enorme Herausforderungen gestellt waren.

Weltweit sind so viele Menschen auf der Flucht wie seit dem zweiten Weltkrieg nicht mehr. Um Menschen die nach Österreich kommen zu unterstützen braucht es engagierte Helfer. In Oberösterreich gibt es rund 200 Initiativen die sich um Asylwerber kümmern. Doch wer sind diese Helfer und wie kann man Sie unterstützen - die Iniitative Zusammenhelfen in Oberösterreich hat mit einer Befragung versucht das herauszufinden. Es gehe vor allem um Räume, aber auch Deutschkurse, so Anschober über das Ergebnis der Befragung.

Digitale Landkarte der Initiativen

Von den rund 200 Initiativen haben bisher 118 an der Befragung teilgenommen. Wer diese Initiativen sind und welche Anlaufstellen es gibt für Menschen die helfen wollen - dazu konnte nun mithilfe der Befragung eine sogenannte digitale Landkarte im Internet erstellt werden, so Nicole Sonnleitner von Zusammenhelfen in Oberösterreich. Dabei sind nicht nur Ort sondern auch eine Beschreibung und Kontaktdaten der Initiativen angeführt.

Link: