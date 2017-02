Baustopp für Tiefgarage in Linz

Einen Paukenschlag gibt es im Streit um eine geplante Tiefgarage im Linzer Domviertel. Nach Anrainerprotesten hat der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) einen Baustopp angekündigt. Das Projekt steht damit vor dem Aus.

Es drohe ein Verkehrschaos mitten in der Linzer Innenstadt, wurde von Anrainern gewarnt. Unter den Häusern unmittelbar neben dem Linzer Mariendom hätte eine Tiefgarage für knapp 200 Autos entstehen sollen. Bereits im Jänner formierte sich eine Bürgerinitiative dagegen.

„Bebauungsplan bereits über 20 Jahre alt“

Die Erfolgsaussichten wurden als gering eingeschätzt, denn das betroffene Gebäude gehört dem Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, das darunter eine Tiefgarage errichten wollte. Nach einem Gespräch der Anrainerinitiative mit dem Linzer Bürgermeister hat dieser nun eingelenkt und völlig unerwartet einen Baustopp angekündigt. Der Bebauungsplan sei bereits über 20 Jahre alt und passe nicht mehr für die aktuelle Verkehrssituation, so Luger.

ORF

„Ohne politische Unterstützung nicht realisierbar“

Der Betreiber will deswegen aber keine rechtlichen Schritte einleiten, obwohl man auf den Planungskosten sitzen bleibe, so Peter Ausweger vom Krankenhaus der Barmherzigen Brüder: „Wir haben natürlich für die Planung schon Geld ausgegeben. Man braucht ein Planungsteam, um die Einreichunterlagen herzustellen. Wenn das Projekt nicht kommt, wäre das natürlich ein verlorener Aufwand. Aber für uns ist natürlich klar: Wenn das Projekt keine Unterstützung aus der Politik hat, und diese brauchen wir für so ein großes Vorhaben, dann ist es für uns so gut wie nicht realisierbar, und wir müssen nach Alternativen suchen.“

Wie diese Alternativen aussehen könnte, dazu will man im Krankenhaus erst nach einem Gespräch mit dem Bürgermeister mehr sagen. Die geplante Tiefgarage unter der Hafnerstraße ist mit dem Baustopp aber wohl Geschichte.