Resolute Pensionistin schlug Räuber in die Flucht

In Braunau am Inn hat eine resolute Pensionistin einen Räuber in die Flucht geschlagen. Als ein Jugendlicher der 62-Jährigen die Einkaufstasche entreißen wollte, hielt sie diese fest und rief laut um Hilfe, worauf der Unbekannte flüchtete.

Die 62-Jährige war am Montag gegen 18.00 Uhr in der Kaiserschützenstraße mit ihren Einkäufen auf dem Heimweg in Richtung Laabstraße. In Nähe der Polytechnischen Schule spürte sie hinter sich jemanden und dann wurde an den Henkeln ihrer Tasche gerissen, so das Opfer gegenüber Radio Oberösterreich.

Opfer drehte sich zu Räuber um

Sie hielt die Tasche fest, schrie laut um Hilfe und drehte sich zu dem Unbekannten um. Das verblüffte den Täter offenbar so, dass er die Tasche losließ und flüchtete.

Die Polizei sucht nun einen etwa 15 Jahre alten, schlanken Jugendlichen, der eine dunkle Jacke und eine dunkle Hose trug. Die Polizei sucht nun Zeugen – Hinweise sind unter der Telefonnummer 059133-4200 erbeten.