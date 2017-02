ÖAMTC: Gutes Zeugnis für Sommerreifen

Die warme Jahreszeit rückt näher, weshalb der ÖAMTC mehr als 30 Sommerreifen unter die Lupe genommen hat. Mit dem Ergebnis sei man mehr als zufrieden, heißt es. Erstmals wurden auch spezielle SUV-Reifen getestet.

31 Modelle in zwei Dimensionen wurden von den Experten unter die Lupe genommen - und sie sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden, so Friedrich Eppel vom ÖAMTC. Nur eines der Modelle sei „nicht empfehlenswert“ gewesen, zwei waren „bedingt empfehlenswert“ heißt es. Bei den besonders häufig verkauften Reifendimensionen gebe es keine besonderen Ausreißer - lediglich ein „bedingt empfehlenswertes“ und vier „sehr empfehlenswerte“ Reifen fielen den Testern auf.

Fahreigenschaften, Verschleiß und Verbrauch

Getestet wurden unter anderem die Fahreigenschaften auf trockener und nasser Fahrbahn, sowie die Auswirkungen auf den Verschleiß sowie den Kraftstoffverbrauch. Erstmals hat der ÖAMTC auch speziell vom Hersteller so bezeichnete SUV-Reifen unter die Lupe benommen, wobei das Ergebnis ein noch breiteres Feld an empfehlenswerten Produkten zeige als in der kleineren Dimension.

„M+S“-Reifen nur bedingt zu empfehlen

Sechs der 15 getesteten SUV-Reifen weisen laut ÖAMTC eine „M+S“ also „Mud and Snow“-Markierung auf - was bedeute, dass die Reifen aus rechtlicher Sicht auch im Winter benutzt werden dürften, was ein Schnelltest allerdings nicht bestätigt habe. Offenbar, so Eppel, sei die Bezeichnung „M+S“ als Hinweis auf Offroad-Eigenschaften zu verstehen, die vom ÖAMTC allerdings nicht geprüft worden seien. Bei SUV-Reifen im Winter sei daher auf jeden Fall auf das Schneeflocken-Symbol zu achten.

