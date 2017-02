Neues beim Musiksommer Bad Schallerbach

Am 4. März startet der Musiksommer Bad Schallerbach in seine neue Saison. Im 22. Jahr seiner Intendantentätigkeit hat sich Intendant Peter Gillmayr einige Neuerungen einfallen lassen.

Dass mit Peter Gillmayr ein Geiger die Inhalte des Musiksommers Bad Schallerbach prägt, war schon bisher spürbar gewesen. 2017 bietet Gillmayr nun unter dem Titel „String fever“ einen eigenen Streicherschwerpunkt mit 16 Konzerten an.

Von Weltmusik über Klassik bis Ethnomusik

Gillmayr: „Das reicht von Weltmusik über natürlich Klassik bis hin zu Ethnomusik aus aller Welt. Kommen werden zum Beispiel die Janoska-Brüder aus Bratislava, jetzt in Wien wohnhaft, die zurzeit auf der ganzen Welt Furore machen.“ Neu in dieser Saison ist auch ein eigener Kabarettschwerpunkt im Oktober. Konzerte in der Evangelischen Kirche Wallern beziehen sich inhaltlich auf 500 Jahre Reformation Martin Luthers.

Rund 70 Veranstaltungen auf dem Programm

Markenzeichen des nunmehr 22 Jahre lang von Gillmayr im Alleingang organisierten Musiksommers in Bad Schallerbach sind zahlreiche Eigenproduktionen, die wiederum das Interesse anderer Veranstalter wecken. So gehen einige der Bad Schallerbacher Produktionen im deutschsprachigen Raum auf Tournee. Rechnet man die wöchentlichen Kurkonzerte mit ein, bietet der Musiksommer ein breit gefächertes Programm mit rund 70 Veranstaltungen.

