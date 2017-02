Linz möchte mehr Hauptwohnsitze

In Linz ist erneut die Diskussion um Haupt- und Nebenwohnsitze aufgekommen. Die Stadt lockt mit Vorteilen wie Parkkarten oder Öffi-Tickets Nebenwohnsitz-Linzer, ihr Domizil in der Stadt zum Hauptwohnsitz zu machen.

Per Post wendet sich Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) immer wieder an jene Linzer, die in der Landeshauptstadt ihren Nebenwohnsitz angemeldet haben. Laut Luger gebe es für Hauptwohnsitz-Linzer garantierte Kinderbetreuungsplätze, Bewohner-Parkkarten und die Jahreskarte für Busse und Straßenbahnen günstiger. Etwas mehr als 1.000 Menschen haben im Vorjahr ihren Neben- in einen Hauptwohnsitz umgemeldet, ob der Vorteile wegen, hat die Stadt Linz nach eigenen Angaben nicht erhoben, so Luger in der Pressekonferenz am Montag in Linz.

23.600 Nebenwohnsitze in Linz

Insgesamt 23.600 Menschen haben jedoch nach wie vor in Linz einen Nebenwohnsitz. Auch diese Zahl sank in den vergangenen Jahren, Erhebungen gebe es aber dazu nicht, hieß es. Wer einen Nebenwohnsitz in der Landeshauptstadt hat, sei zwar immer wieder in Linz, übernachte und arbeite vielleicht auch in der Stadt - Linz sei aber nicht sein Lebensmittelpunkt, so Luger.

Laut Gesetz sei der Hauptwohnsitz am Lebensmittelpunkt zu melden. Kriterien dafür sind nicht nur die Lage des Arbeitsplatzes, sondern neben der Aufenthaltsdauer auch, wo Familie und Verwandte zuhause sind. Extra-Kontrollen gebe es laut der Stadt Linz aber nicht. Allerdings gehe es auch um viel Geld: Für Hauptwohnsitz-Linzer gebe es 1.200 Euro Steuergeld pro Jahr in die Stadtkasse, für Nebenwohnsitz-Linzer keinen Cent.

Luger forderte daher einen neuen Finanzausgleich, der allerdings erst vergangenen Herbst für die nächsten fünf Jahre neu geregelt wurde - übrigens auch zugunsten der Gemeinden.