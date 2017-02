Überfall auf Trafik – Frau mit Messer bedroht

Ein maskierter Mann hat am Montagabend eine Trafik in Laakirchen (Bezirk Gmunden) überfallen. Der Täter bedrohte die Angestellte mit einem mitgebrachten Messer. Er konnte laut Polizei mit Geld in unbekannter Höhe flüchten.

Kurz vor 18.00 Uhr betrat der Unbekannte die Trafik in Steyrermühl in der Gemeinde Laakirchen. Der Mann turg eine schwarze Sturmhaube und hat noch eine Kapuze darübergezogen. Mit einem Messer in der Hand bedrohte er die 35-Jährige Angestellte. Der Täter forderte Bargeld - nach Angaben des Opfers sprach er Deutsch mit einem deutlich erkennbaren ausländischen Akzent.

laumat.at / Matthias Lauber

Polizei ersucht um Hinweise

Die 35-Jährige gab dem Mann das Geld, worauf der zu Fuß die Flucht ergriff. Die Angestellte blieb unverletzt und konnte auch den Täter beschreiben: Der Mann war dünn, zwischen 25 und 40 Jahre alt und etwa 180 Zentimeter bis 190 Zentimeter groß. Er trug eine schwarze Trainingshose und eine schwarze Trainingsjacke mit weißen Streifen und schwarze Wollhandschuhe. Die Polizei ersucht um Hinweise.