ENGEL baut Werk in Tschechien aus

Die Firma ENGEL mit Stammsitz in Schwertberg (Bezirk Perg), die sich auf den Bau von Spritzgussanlagen spezialisiert hat, baut in Tschechien aus. Das Werk in Kaplice soll um 46 Millionen Euro erweitert werden, hieß es am Montag.

Im Geschäftsjahr 2016/17, das mit Ende März schließt, werden insgesamt 100 Millionen Euro für die Modernisierung der Fertigung und der Arbeitsprozesse ausgegeben. Das Komponentenwerk in Kaplice ist 2009 eröffnet worden. Die Investition von 46 Millionen Euro bringe 260 neue Arbeitsplätze, so die Veranwortlichen gegenüber der APA.

Investitionen auch in Österreich und China

Parallel zu Tschechien wird auch in die beiden Großmaschinenwerke in St. Valentin (Niederösterreich) sowie in jenes in Shanghai (China) investiert. Für das noch laufende Geschäftsjahr rechnet die Unternehmensführung mit einem Umsatzzuwachs von rund zehn Prozent.

Im vergangenen Jahr betrug er 1,25 Milliarden Euro. ENGEL beschäftigt nach Eigenangaben in über 85 Ländern weltweit circa 5.200 Mitarbeiter, 3.000 davon in Österreich. Die Exportquote liegt bei etwa 95 Prozent.

