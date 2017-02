Viertes Museums-Wochenende in Linz

Zu einem verlängerten Museums-Wochenende laden ab Donnerstag die Museen in Linz ein. Unter dem Motto „Museum Total“ kann man mit einem Ticket neun verschiedene Museen zu einem Preis von nur zehn Euro besuchen.

Bereits zum vierten Mal findet das verlängerte Museums-Wochenende in Linz statt, zum zweiten Mal in der Semesterferienwoche. Und auch heuer dürfte wohl für jeden, egal ob jung oder alt, etwas dabei sein. An dem langen Museums-Wochenende beteiligen sich das Ars Electronica Center, das Lentos, das Schlossmuseum, die Landesgalerie, das NORDICO, das Offene Kulturhaus, die voestalpine Stahlwelt, das Biologiezentrum und das StifterHaus.

voestalpine

Programm für ganze Familie

Und auf dem Programm stehen Ausstellungen, Rundfahrten, Familienführungen oder Workshops. So kann man im Ars Electronica Center (AEC) alles über Roboter erfahren, im Schlossmuseum erwachen die Römer zu neuem Leben, und das StifterHaus beweist mit einem Papiertheater, das Lesen keine trockene Sache ist. Und wer schon immer mal einen Hochofen in der voestalpine sehen wollte, der kann das bei einer Werkstour machen. Das Ticket für die vier Museumstage kostet für Erwachsene zehn, für Kinder bis 14 Jahre fünf Euro.