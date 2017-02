Frau rastete aus – zwei Männer verletzt

Eine betrunkene Frau hat Samstagabend kurz nacheinander in Linz zwei Männer attackiert und verletzt. Zuerst habe sie ihren Ehemann mit einem Messer, etwas später einen Bekannten mit einer Wodkaflasche verletzt, so die Polizei. Sie wurde verhaftet.

Die 39-jährige Frau wurde offenbar während eines Ehestreits gewalttätig und stach ihren Ehemann mit einem Messer in den Arm. Danach ergriff sie die Flucht. Die alarmierte Polizei leitete sofort eine Fahndung ein - zunächst erfolglos.

„Bekannten grundlos angegriffen“

Gegen 23.30 Uhr erstattete ein anderer Mann telefonisch bei der Polizei Anzeige, weil eine Bekannte, die bei ihm für mehrere Tage unterkommen wollte, ihn grundlos angegriffen und verletzt habe. Sie hatte ihn mit einer Wodkaflasche auf den Kopf geschlagen, so seine Angaben. Die Beamten erkannten in der Wohnung des Mannes, dass es sich bei der aggressiven Frau um die Gesuchte handelte. Die Polizei hat Betretungsverbote für beide Wohnungen gegen sie ausgesprochen. Die Frau ist in Haft.