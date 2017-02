Spielekonsole löste Brand aus

Gerade noch rechtzeitig ist in der Nacht auf Sonntag ein 16-jähriger Bursch in Aschach an der Steyr bei einem Brand in seinem Zimmer aufgewacht. Der Bursch hatte mit einer Spielekonsole gespielt und war dann zu Bett gegangen.

Aus bisher noch unbekannter Ursache geriet die Spielekonsole, die im Stand-by-Betrieb war, in Brand. Als die Flammen bereits auf einige Möbel übergegriffen hatten wurde der Bursch wach und schlug Alarm.

Vater wollte Brand noch löschen

Sein Vater versuchte noch, die Flammen mit einem Handfeuerlöscher unter Kontrolle zu bekommen, musste dann aber wegen der starken Rauchentwicklung fliehen. Die Feuerwehr hatte den Brand dann aber rasch gelöscht. Der 16-jährige Bursch wurde wegen des Verdachtes auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht.

