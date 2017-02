Offene Fragen nach Mord an Kind

Nach der Tragödie von Nußdorf am Attersee, wo eine 38-jährige Frau ihren neunjährigen Sohn getötet und dann versucht hat, sich selbst das Leben zu nehmen, sind noch viele Fragen offen. Was die Frau zu dieser Tat getrieben hat, ist noch unklar.

Laut Ermittlern ist bisher kein Abschiedsbrief in dem Einfamilienhaus gefunden worden. Die Spurensicherung ist aber noch nicht abgeschlossen, so die Ermittler.

Oma des Buben bemerkte die Bluttat

Die 38-jährige Frau hatte alleine mit ihrem Sohn in dem Einfamilienhaus gelebt. Gleich nebenan wohnt die Mutter der mutmaßlichen Täterin. Sie war es auch, die Samstagmittag die Bluttat bemerkte. Als sie in das Haus ging, war ihr Enkelkind schon tot, ihre Tochter lag mit lebensbedrohlichen Verletzungen in einem anderen Zimmer. Die Frau konnte in ein Salzburger Spital geflogen werden. Sie befindet sich mittlerweile außer Lebensgefahr.

Kein Abschiedsbrief gefunden

Warum es zu dieser Tat kam ist noch unklar. Bisher sei kein Abschiedsbrief gefunden worden. Die Spurensicherung ist laut Ermittlern noch nicht abgeschlossen. Das Haus wurde polizeilich versiegelt. Dass die Trennung vom Vater des Kindes Auslöser der Tat sein könnte, schließen die Ermittler aus, da die Trennung schon lange zurückliege. Die Leiche des Kindes ist Samstagabend obduziert worden. Sie wies Stich- und Schnittwunden auf.

