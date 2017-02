Mutter tötete neunjährigen Sohn

Eine Bluttat hat sich Samstagvormittag im Bezirk Vöcklabruck ereignet. Eine Mutter soll ihren neunjährigen Sohn getötet haben, wie die Polizei gegenüber dem ORF Oberösterreich bekannt gab.

Die Frau wollte nach der Tat Suizid begehen, überlebte aber mit lebensgefährlichen Verletzungen. Sie wurde mit dem Notarzthubschrauber in ein Salzburger Krankenhaus geflogen, so die Ermittler.

fotokerschi.at/Kerschbaummayr

Mutter fand Tochter und Kind

Die Mutter der Tatverdächtigen dürfte das Kind und ihre Tochter gefunden haben, so Gisbert Windischhofer vom Landeskriminalamt. Über die Hintergründe der Tat war am Nachmittag noch nichts bekannt. Bisher stehe fest, dass die Mutter des Schülers vom Vater des Buben getrennt lebt und es keine weiteren Kinder gibt, so Windischhofer.