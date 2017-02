80 Mann bei Carport-Brand im Einsatz

80 Mann der Feuerwehr sind am Samstag seit 5.00 Uhr in Roßleithen (Bezirk Kirchdorf) im Einsatz gestanden, nachdem in einem Carport Feuer ausgebrochen war.

Die Flammen griffen daraufhin auf die Fassade und den Dachstuhl des angrenzenden Wohnhauses über, so Josef Bauer, Einsatzleiter der Feuerwehr Windischgarsten: „Das Dach des Carports liegt nur einen Meter unter dem Dachstuhl des Wohnhauses. Nachdem der Carport in Vollbrand stand, züngelten meterhohe Flammen heraus, die sofort den Dachstuhl angriffen. Auch der Vollwärmeschutz geriet dadurch in Brand. Jetzt müssen das Dach und die Zwischendecken geöffnet werden.“

Familie konnte sich in Sicherheit bringen

Der Brand war am Samstagfrüh unter Kontrolle. Jetzt gehe es noch darum, die letzten Glutnester zu finden, so Bauer. Die Familie, die das Haus bewohnt, konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.