Tödlicher Unfall mit Fahrerflucht

In der Gemeinde Klaus (Bezirk Kirchdorf) ist in der Nacht auf Samstag ein 61-jähriger Mann vor seinem Wohnhaus in Steyrling von einem Auto angefahren und getötet worden.

Sein Nachbar verständigte die Polizei, nachdem ihn um 1.00 Uhr ein Mann aus dem Schlaf geläutet und ihm erzählt hatte, dass er einen Toten auf der Straße gefunden habe.

Polizei ersucht um Hinweise

Ob es sich dabei um den Autofahrer, der den 61-Jährigen getötet hatte oder um einen Zeugen handelte, ist unklar. Die Polizei sucht auf Hochtouren nach diesem Unbekannten und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.