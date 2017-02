Verkauf der Energie AG-Anteile liegen auf Eis

Die Linz AG will weiterhin ihre verlustreichen Anteile an der Energie AG verkaufen. Durch den bevorstehenden Wechsel an der Spitze des Landes liegen diese Gespräche aber derzeit auf Eis.

Die Linz AG will ab 6. April mit dem neuen Landeshauptmann Thomas Stelzer verhandeln. Von Stelzer gibt es auf ORF-Nachfrage derzeit nur die Aussage, dass er bis zur Amtsübergabe nichts dazu sagt.

„33 Millionen Euro Verlust erlitten“

Die Linz AG will die rund Zehn-Prozent-Beteiligung an der Energie AG loswerden, wie Erich Haider, Generaldirektor der Linz AG, sagte: „Diese Anteile möchten wir wirklich in guter Zusammenarbeit zurückgeben. Weil das Ziel war nicht, dass wir das Land oder die Energie AG mitfinanzieren. Wir haben aus dieser Beteiligung rund 33 Millionen Euro Verlust erlitten.“

Das Land Oberösterreich soll diese Anteile übernehmen, so der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ): „Es ist ja kein Amtsgeheimnis, dass Landeshauptmann Josef Pühringer im Dezember angeboten hat, die Anteile der Linz AG an der Energie AG zu übernehmen.“

Stelzer: „Sage bis 6. April nichts“

Verhandelt wird derzeit aber nicht, da der Wechsel an der Spitze des Landes bevorsteht. Ab 6. April werde man das Gespräch mit dem neuen Landeshauptmann Thomas Stelzer suchen. Ob er an Pühringers Angebot an die Linz AG festhält und zu welchen Konditionen der Verkauf über die Bühne gehen könnte, lässt er auf ORF Oberösterreich-Nachfrage offen. Er werde bis 6. April nichts sagen, da die Verantwortung derzeit noch bei Pühringer liegt, heißt es aus Stelzers Büro.

Bei der Linz AG, die ja bei weitem nicht nur mit Strom Geld verdient, sondern unter anderem auch mit Gas, Abwasser, Trinkwasser, Bestattung sowie mit der Liwest und den Linz Linien Geschäft betreibt, schließt man auch eine Fusionierung mit der Energie AG aus.

Linz AG investiert heuer 126 Millionen Euro

Die Linz AG sieht sich als wichtigen Wirtschaftsmotor für den Raum Linz. Heuer werden 126 Millionen Euro investiert, etwa in die Errichtung einer 110 KV-Leitung von Freistadt nach Rainbach, in den Umbau des Fernheizkraftwerkes Linz-Süd, in den Bau eines Wasserwerkes in Plesching oder den Kauf von 24 neuen O-Bussen, die ab Ende des Jahres in Linz fahren werden.

2.900 Mitarbeiter bei der Linz AG

Luger hält fest, dass die Linz AG weiterhin im 100-prozentigen Eigentum der Stadt Linz bleiben wird: „Weil wir auch in Zukunft mit diesem Unternehmen Versorgungssicherheit geben, Arbeitgeber bleiben, und auch Investor im Wirtschaftsraum Linz sein wollen und diese Aufgabe auch alleine entscheiden wollen.“ Derzeit arbeiten rund 2.900 Personen bei der Linz AG. Heuer soll die Mitarbeiterzahl auf über 3.000 gesteigert werden, so Haider.