Bettler fluchte auf Rumänisch - Polizist verstand



Ein Bettler hat die Fähigkeiten der Polizei offenbar unterschätzt: Denn bei einer Kontrolle in Vöcklabruck beschimpfte der Rumäne zwei Polizisten in seiner Muttersprache. Womit er nicht gerechnet hat: einer der Beamten verstand alles.

Ein Passant beobachtete den Bettler, wie er in der Siedlung in Vöcklabruck von Haus zu Haus ging. Als er den Rumänen darauf ansprach, reagierte er äußerst aggressiv und beschimpfte den Vöcklabrucker in schlechtem Deutsch, er solle ihn in Ruhe lassen und verschwinden, denn er bettle wo er wolle. Der Passant informierte daraufhin die Polizei.

Beschimpfungen nach vergeblicher Flucht

Als der Rumäne die Streife sah, versuchte er noch, über ein Feld zu flüchten, doch die Beamten stellten den Mann. Die Kontrolle seiner Dokumente wollte sich der 34-Jährige nicht ohne Widerstand gefallen lassen: er wurde aggressiv und beschimpfte die Beamten in seiner Muttersprache.

Dabei habe er keine Kraftausdrücke ausgelassen, so jener Polizeibeamte der die Schimpftiraden dank eines Sprachkurses während seiner Ausbildung sehr wohl verstand. Dass die Polizei aus Sicht des Rumänen nicht gastfreundlich sei, da er sich doch Kaffee und Kuchen oder zumindest eine Zigarette erwartet habe - zählte noch den harmlosesten Vorwürfen. Der Rumäne ist angezeigt worden.