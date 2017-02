23-Jähriger attackierte Freundin mit Messer

Mordalarm im Mühlviertel: In Hellmonsödt (Bezirk Urfahr-Umgebung) ist in der Nacht auf Freitag ein Beziehungsstreit in einen Mordversuch ausgeartet. Ein 23-Jähriger attackierte im Zuge des Streits seine 20-jährige Freundin.

Mit einem Keramikmesser ging der Mann auf seine Freundin los. Mehrmals versuchte er auf sie einzustechen, die Frau erlitt dabei schwere Verletzungen am Hals.

Freundin wird überleben

Er selbst habe sich im Zuge der Tat an der Hand verletzt, so Gisbert Windischhofer vom Landeskriminalamt. „Er alarmierte dann selbst die Rettung und Polizei. Seine Freundin wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert, wird aber überleben“, sagte Windischhofer im ORF-Interview. Der 23-Jährige wurde wegen Mordversuchs angezeigt.

Umfassend geständig

Für die Kriminalisten war der junge Mann bisher ein unbeschriebenes Blatt. Er wird seit Freitagvormittag einvernommen. Er ist umfassend geständig und befindet sich in Haft in der Justizanstalt Linz.