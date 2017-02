Braunau: Darknet-Drogenring ausgehoben

Wieder einmal hat die Polizei einen Drogenring im Innviertel ausgehoben. Und erneut haben die Mitglieder dieses Drogenrings sich ihr Suchtgift im Darknet beschafft, einer verborgenen Parallelwelt des Internets.

Verschiedenste Drogen hatten die Mitglieder des Drogenrings aus dem Darknet: 500 Gramm Speed, Heroin, 150 Gramm Kokain, LSD, Ecstasy, aber auch Drogenersatzstoffe in Tablettenform, Amphetamine und Beruhigungsmittel aus der Veterinärmedizin.

Drogenring mit sechs Mitgliedern

All das verkauften sie direkt im Stadtgebiet von Braunau oder verschickten die Drogen in andere Bundesländer. Ein Tipp aus Deutschland brachte die heimischen Drogenfahnder auf die Spur der Händler. Mehrere Monate ermittelten sie und konnten schließlich den Drogenring mit sechs Mitgliedern im Alter zwischen 17 und 40 ausheben. Als Haupttäter wurden ein 31- und ein 29-Jähriger ausgeforscht. Sie wurden direkt beim Verkaufen von Drogen geschnappt und festgenommen.

LPD Oberösterreich

Den beiden konnte man jedenfalls den Verkauf von vier Kilogramm Marihuana nachweisen. Mehrere Abnehmer und Lieferanten wurden auf freiem Fuß angezeigt.

Auch Waffen sichergestellt

Die Beschaffungswege des Drogenrings waren verschlungen: Bestellt wurde im Darknet, einem Parallelinternet, in das man nur mit bestimmten Programmen gelangt. Die so bestellten Drogen ließen sich die Innviertler an verschiedene Adressen im Bezirk Braunau schicken, um die Nachverfolgbarkeit der Sendungen möglichst zu erschweren. Bei Hausdurchsuchungen stellten die Polizisten bei den Verdächtigen die Drogen sicher, aber auch Waffen, darunter eine Schreckschusspistole und eine Machete.