Neuer Brucknerhaus-Chef „gute Wahl“

Dietmar Kerschbaum heißt der neue künstlerische Leiter des Linzer Brucknerhauses. Für den Konzertmeister des Bruckner Orchesters, Heinz Haunold, ist Kerschbaum eine gute Wahl. Überrascht sei er aber auch gewesen, so Haunold.

Haunold: Ich war sicher überrascht, so wie wahrscheinlich auch die meisten, weil Kerschbaum jemand ist, der nicht gerade unter den Favoriten gehandelt wurde. Aber ich halte es für eine gute Wahl.

ooe.ORF.at: Eine gute Wahl, weil er der kleinste gemeinsame Nenner ist, weil er den finanziellen Vorstellungen entspricht, oder weil er auch das Können mitbringt?

Haunold: Beim kleinsten gemeinsamen Nenner müsste man hinterfragen, was der Nenner ist. Zum Budget kann ich nichts sagen, weil ich gar nicht weiß, ob man den Bewerbern überhaupt gesagt hat, worum es geht. Und drittens, weil er es sicher kann, das hat er an seiner Wirkungsstätte bewiesen.

ooe.ORF.at: Es gab sehr hohe Anforderungen an einen neuen Brucknerhaus-Chef: Er soll im Lande bleiben, nicht so viel reisen wie Hans-Joachim Frey, er soll das jüngere Publikum wieder mehr ans Haus binden, er muss auch in den immer enger werdenden Budgetrahmen passen. Kann er dies alles erfüllen?

Haunold: Zu mir hat man früher gesagt, ein Konzertmeister muss 30 Jahre alt sein, über 20 Jahre Berufserfahrung haben und so geigen wie David Oistrach. Diesen Wunderwuzzi wird es aber nicht geben. Und hier ist es ähnlich. Und was die An- und Abwesenheiten in Linz betrifft: Wenn man dies rein aus künstlerischer Sicht sieht, dann kann es nur jemand sein, der nicht die ganze Zeit vor Ort klebt. Weil so einer, der nur in Linz ist, ist nicht gefragt. Ich glaube nicht, dass die Entscheidung für Kerschbaum eine kleine Lösung ist, aber es ist sicher nicht die große internationale Lösung, aber die hat man ja auch nicht angestrebt. Er kann sicher mit Leuten umgehen, er ist bekannt dafür, dass er mit Sponsoren gut kann. Er ist bekannt dafür, dass er Projekte für Kinder macht, zum Teil grenzüberschreitende Kinderoper im Burgenland. Da hat er gezeigt, dass er Ideen hat. Er kommt von der Opernseite. Da wird man sehen und auch erwarten müssen, was er gerade für Projekte für ein Konzerthaus wie das Brucknerhaus hat. Und da hat man gewisse Erwartungshaltungen. Das gebe ich zu, keine Frage.

