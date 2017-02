Frau gibt 6.000 Euro ab - Besitzer erleichtert

In Linz hat am Dienstag eine 27-jährige Innviertlerin ein Kuvert mit 6.000 Euro auf der Straße gefunden und es zur Polizei gebracht. Kurz darauf meldete sich ein Pensionist, der verzweifelt sein Geldkuvert suchte – er bekam seine Ersparnisse zurück.

Gegen 10.00 Uhr fand die 27-Jährige aus Ried im Innkreis in Linz auf der Straße das Kuvert mit den 6.000 Euro. Sie brachte es unverzüglich zur Polizeiinspektion in die Nietzschestraße. Nach Erledigung der Formalitäten wurde das Geld an das städtische Fundamt weitergegeben.

Ersparnisse für Operation

Dann meldete sich gegen Mittag ein aufgelöster Pensionist aus dem Bezirk Amstetten bei der Polizei, und gab an in Linz ein Kuvert mit 6.000 Euro verloren zu haben. Ersparnisse, die für eine Operation seiner Frau sein sollten. Die Beamten konnten dem 77-Jährigen wahrscheinlich das schönste Valentinstagsgeschenk machen: Sie brachten ihn per Streifenwagen zum Fundamt, wo er das Kuvert mit dem Geld in Empfang nehmen konnte.