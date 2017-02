Einbrecher stahlen 700 Kleidungsstücke

Einbrecher haben in Schwertberg (Bezirk Perg) in einem Modegeschäft 700 Kleidungsstücke gestohlen. Die Täter hatten es vor allem auf Jeans abgesehen.

500 Jeans und 200 Oberteile haben Einbrecher in der Nacht auf Montag aus dem Modegeschäft in Schwertberg mitgehen lassen. Die Täter waren über die Personaleingangstür in das Gebäude gelangt, indem sie eine Glasfüllung herauszwängten. In dem Geschäft brachen sie auch noch eine Tür zum Verkaufsraum auf.

Mehrere 10.000 Euro Schaden

Dann packten sie die 700 Herren- und Damenkleidungsstücke in Plastiksäcke und schnappten sich die Münzen aus der Kassenlade. Den Einbrechern gelang es, unerkannt zu flüchten. Der Wert der Beute wird mit mehreren 10.000 Euro angegeben.