Falschaussage: 14-Jähriger vor Gericht

Weil er seinen Freund vor Gericht decken wollte, droht einem 14-Jährigen jetzt das Gefängnis. Nach einem Raub mussten sich die zwei Freunde vor Gericht verantworten. Der 14-Jährige machte sich aber erst im Gerichtssaal strafbar, weil er falsch aussagte.

Eigentlich war der heute 14-Jährige nur als Zeuge vor Gericht geladen. Er und sein 15-jähriger Freund hatten im Februar des vergangenen Jahres mehrere Jugendliche in einer Straßenbahn ausgeraubt. Damals war der Bursche aber noch 13 Jahre alt, also strafunmündig. Damit wäre er ohne rechtliche Konsequenzen davongekommen.

13-Jähriger wollte Freund schützen

Eigentlich, denn bei der folgenden Gerichtsverhandlung wollte er dann seinen Freund schützen. Er hätte den Raub damals alleine durchgeführt, log der Bursche, der mittlerweile seit wenigen Tagen 14 Jahre alt ist. Der Richter wies den Jugendlichen mehrmals auf seine Strafmündigkeit hin und auch, dass eine falsche Zeugenaussage vor Gericht strafbar ist. Trotzdem blieb der 14-Jährige bei seiner Version.

Noch während Verhandlung festgenommen

Daraufhin ließ ihn der Richter noch im Gerichtssaal spüren, welche Konsequenzen ein strafmündiges Alter haben kann: Während der Verhandlung wurde der 14-Jährige festgenommen und musste eine Nacht in der Justizanstalt verbringen. Am Dienstag steht er nun wegen der falschen Zeugenaussage in Linz vor Gericht. Ihm drohen bei einer Verurteilung weitere Nächte im Gefängnis, nämlich bis zu eineinhalb Jahre Haft.