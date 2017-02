Anzeige für Hitler-„Doppelgänger“

Jener Mann, der in der Geburtsstadt Adolf Hitlers Braunau mehrmals als „Doppelgänger“ Hitlers aufgetreten ist, wurde am Montag wegen des Verdachtes der Wiederbetätigung angezeigt. Der Mann soll schon an mehreren Orten Österreichs aufgefallen sein.

Auch vor dem Geburtshaus Adolf Hitlers in Braunau soll sich der Doppelgänger mit dem akkuraten Seitenscheitel, dem gestutzten Oberlippenbärtchen und einen an Hitler erinnerenden Anzug gezeigt haben. Als Namen soll der 25-Jährige Harald Hitler angegeben haben.

„Kein Faschingsscherz“

Der 25-Jährige aus der Steiermark, der seit zwei Wochen in Oberösterreich gemeldet ist, habe sich damit strafbar gemacht, weil er das NS-Regime verherrliche, sagt Polizeisprecher David Furtner: „Es handelt sich defintiv um keinen Faschingsscherz oder künstlerische Aktion - der junge Mann weiß genau, was er tut“, so Furtner. Der Mann wurde angezeigt, der Ball liege jetzt bei der Staatsanwaltschaft.