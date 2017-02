Streit endete mit großer Suchaktion

Mehr als 40 Menschen und neun Suchhunde waren in der Nacht auf Sonntag in Trimmelkam (Bezirk Braunau) im Einsatz, um eine vermisste 26-Jährige zu suchen. Die Frau war nach einem Ehestreit in den Wald gelaufen.

Es hätte eine gemeinsame Partynacht werden sollen. Doch zu deutlich fortgeschrittener Stunde - um 3.30 Uhr - gerieten die 26-Jährige aus dem Bezirk Braunau und ihr 31-jähriger Ehemann vor der Disko in Trimmelkam in Streit. Die Frau ließ ihren Mann schließlich stehen und verwand im Wald. Er rief daraufhin das Rote Kreuz, auch Polizei und Feuerwehr werden alarmiert.

Frau um 6.30 unterkühlt aufgefunden

Schließlich suchen 41 Personen und neun Rettungs- und Polizeidiensthunde nach der 26-Jährigen. Um 6.30 Uhr wurde sie einen halben Kilometer von der Disko entfernt neben einer Holzhütte gefunden. Sie war unverletzt aber leicht unterkühlt und wurde schließlich von ihrer Schwiegermutter abgeholt. Weshalb das Ehepaar so heftig gestritten hat, ist der Polizei nicht bekannt. Beide waren jedenfalls stark alkoholisiert, so die Ermittler.