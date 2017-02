Zechbetrüger verletzte Polizisten

Ein 21-jähriger Mann und sein 46-jähriger Vater haben sich am Samstag in einem Lokal in Linz geweigert, die konsumierten Getränke zu bezahlten. Einem Polizisten versetzte der 21-Jährige zwei Faustschläge ins Gesicht.

Es kam zu einem Streit mit der Kellnerin und anderen Gästen. Schließlich wurde die Polizei gerufen. Beim Eintreffen der Beamten verhielt sich der Sohn sofort äußerst aggressiv und unkooperativ, so die Polizei.

Vater und Sohn ins Polizeianhaltezentrum gebracht

Die Polizisten versuchten den Mann zu beruhigen. Allerdings versetzte der 21-Jährige einem der Beamten ohne Vorwarnung zwei Faustschläge ins Gesicht. Er wurde festgenommen. Der Vater wollte das verhindern und mischte sich in den Streit ein. Erst nach dem weitere Streifen zur Verstärkung eintrafen, beruhigte sich die Lage. Vater und Sohn wurden ins Polizeianhaltezentrum gebracht.