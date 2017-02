Diskussion um Frauenressort

Eine klare Absage erteilt die designierte ÖVP-Landesrätin Christine Haberlander den Sozialdemokraten in punkto Frauenressort. Momentan ist SPÖ-Landesrätin Birgit Gerstorfer für Frauen zuständig.

Gerstorfer hat anklingen lassen, das Ressort behalten zu wollen. Doch das sei so nicht vereinbart gewesen, erinnert Haberlander an eine Abmachung. Das Ressort sei nur so lange an Gerstorfer gegangen, so lange die ÖVP keine Frau in der Regierung hatte.

„Jetzt bin ich hier“

Haberlander sagte gegenüber dem ORF Oberösterreich: „Thomas Stelzer hat 2015 das Frauenressort über Parteigrenzen hinweg in die Hände von Birgit Gerstdorfer gelegt. Damals war vereinbart, dass es zur ÖVP zurückkommt, wenn eine Frau von der ÖVP in der Landesregierung ist. Jetzt bin ich hier. Birgit Gerstdorfer hat großartige Arbeit geleistet. Uns eint sicherlich das Interesse, die Rahmenbedingungen für Frauen zu verbessern", so Haberlander, die ab Anfang April auch Frauenlandesrätin sein möchte.