Linz: Bewaffneter Überfall auf Bank

Polizeieinsatz am Freitagnachmittag in der Landwiedstraße in Linz: Kurz vor Dienstschluss gegen 17.30 Uhr drangen zwei bewaffnete Männer in eine Bankfiliale ein. Die beiden Männer konnten wenig später festgenommen werden.

Die beiden Männer waren bewaffnet, als sie die Bankfiliale in der Linzer Landwiedstraße kurz vor Dienstschluss überfielen. Mit der Beute ergriffen sie die Flucht.

Von Cobra und Polizei verfolgt

Die Täter flüchteten über die A7 und die A1 Westautobahn Richtung Niederösterreich. Verfolgt wurden sie von Einsatzkräften der Cobra und der Linzer Polizei in Zivilfahrzeugen. Bei der Abfahrt Haag wurden die Männer zum Anhalten gezwungen und verhaftet. Die Beute wurde sichergestellt.