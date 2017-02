Gesundheits-Expertin wird neue ÖVP-Landesrätin

Die als neue Landesrätin nominierte Christine Haberlander wird mit ihren 35 Jahren jüngstes Mitglied der oberösterreichischen Landesregierung sein. Sie ist dem Wirtschaftsflügel zuzurechnen und kommt fachlich aus dem Gesundheitsbereich.

Haberlander war erst in den vergangenen Monaten in den Fokus gerückt und hatte sich zuletzt immer mehr als Favoritin herauskristallisiert. Sie betreut seit Februar 2015 im Büro von Landeshauptmann Josef Pühringer als Referentin die heiklen Gesundheitsagenden und war damit wohl auch nahe am Ohr des Landeshauptmannes.

APA/Werner Kerschbaummayr

Die am 18. Oktober 1981 geborene Ennserin wird für die Ressorts Bildung, Kinderbetreuung, Gesundheit und die Frauenagenden zuständig sein. Letzteres wurde zuletzt von der SP-Landesrätin Birgit Gerstofer geführt und wird von ihr auch weiterhin beansprucht.

ORF

Haberlander studierte nach der Matura Wirtschaftswissenschaften an der Kepler Uni in Linz und gehört dem Wirtschaftsbund an. Sie arbeitete mehrere Jahre im ÖVP-Landtagsklub und befasste sich auch dort bereits mit den ihr nunmehr in der Landesregierung zugeordneten Bereichen.

APA/Werner Kerschbaummayr

„Fachlich kompetent, ruhig und besonnen"

Zwischenzeitlich arbeitete sie beim Landes-Spitalsträger gespag, wo sie für den Bereich Gesundheitsorganisation und für die Leitung des Vorstandsbüros zuständig war. Wegbegleiter beschreiben sie als „arbeitswütig und strebsam, fachlich kompetent, ruhig und besonnen“. Vergangenes Wochenende, als ihr Name erstmals öffentlich als Kandidatin für den Landesratsposten ins Spiel kam, tanzte sie am Ennser Rot-Weiß-Rot-Ball der ÖVP und wurde bereits entsprechend hofiert, was sie humorvoll quittierte.

Als Studentin bei EU-Wahl kandidiert

Schon in jungen Jahren fand sie den Weg in die Junge ÖVP, 2009 kandidierte sie - noch als Studentin - für die ÖVP bei der EU-Wahl. In ihrer Heimatgemeinde Enns sitzt Haberlander wie bereits früher ihre Mutter im Gemeinderat. Nach wie vor lebt sie in ihrer Heimatgemeinde, ist nicht verheiratet und hat keine Kinder. In ihrer Freizeit widmet sie sich laut eigenen Angaben ihrem Freundeskreis, sie reist und liest gerne.

Links: