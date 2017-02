Pühringer gibt Termin des Rücktritts bekannt

Landeshauptmann Josef Pühringer (ÖVP) wird am Donnerstag Zeitpunkt und Ablauf seines Rücktritts bekanntgeben. Es war bereits festgestanden, dass Pühringer bis 2021 dauert, den Landeshauptmann-Sessel an Thomas Stelzer übergeben wird.

Überraschend kommt der Rückzug nicht. Der 67-Jährige, der als kein großer Freund der Koalition mit der FPÖ gilt, hält nur fest: Er werde noch in der allernächsten Zeit Landeshauptmann bleiben, so Pühringer im Gespräch mit ORF-Redakteurin Regina Pöll.

Josef Pühringer zum Rücktritt

Wechsel bis 2021 seit Längerem fix

Pühringer ist seit bald 22 Jahren Landeshauptmann. Fest steht bereits seit Längerem, dass er im Laufe der bis 2021 dauernden Legislaturperiode den Landeshauptmann-Sessel an Thomas Stelzer (ÖVP) übergeben wird.

ORF

Über den genauen Zeitpunkt hielt er sich stets bedeckt. Er hatte aber zuletzt durchblicken lassen, dass er bei vorgezogenen Neuwahlen im Bund länger bleiben könnte. Dieser Verlängerungsgrund scheint mit dem neuen Koalitionsübereinkommen nicht mehr akut zu sein.

Vizekanzler verhalten zur Zukunft Pühringers

Vizekanzler ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner gab sich wortkarg über die Zukunft des oberösterreichischen Landeshauptmannes. Am Rande eines Besuchs in der Präsidentschaftskanzlei verwies Mitterlehner auf Journalistenfragen, ob Pühringer bald zurücktreten werde, darauf, dass man diese Frage in Oberösterreich abklären müsse.

Pühringers angeblich bevorstehender Rücktritt war laut Mitterlehner auch nicht Thema des Gesprächs mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Gefragt, ob er denn über entsprechende Pläne informiert sei, sagte Mitterlehner Mittwochnachmittag, selbst wenn, würde er Pühringer den Vortritt lassen.

Stöger: „Persönlichkeit, die OÖ geprägt hat“

Sozialminister Alois Stöger (SPÖ), selbst Oberösterreicher, bezeichnete Pühringer als „Persönlichkeit, die Oberösterreich geprägt hat“. Er habe mit Pühringer „sehr gute Erfahrungen“ gemacht, vor allem bei der Gesundheitsreform, die sie gemeinsam ausverhandelt haben, so Stöger. Er habe mit ihm „oft gut zusammengearbeitet, aber auch oft gestritten“.

Mit der schwarz-blauen Landesregierung hinterlasse Pühringer seinem Nachfolger Thomas Stelzer „eine große Bürde“, meinte Stöger am Mittwochnachmittag gegenüber der APA. Sozialpolitisch bedeute diese Regierung einen Nachteil für die Oberösterreicher. Dass Stelzer diese Koalition aufkündigen könnte, glaubt Stöger nicht. „Der Sündenfall ist schon früher eingetreten.“

Chancen für die SPÖ

Die Chancen der SPÖ für die nächste Landtagswahl hängen nach Ansicht Stögers nicht von der ÖVP ab, sondern davon, wie gut es der SPÖ gelinge, mit den Oberösterreichern in Kontakt zu treten. Und in der SPÖ sehe er eine sehr gute und positive Stimmung, verwies Stöger auf den in Wels präsentierten Plan A von Bundeskanzler Christian Kern und die Themen Wirtschaftspolitik, Arbeitsplätze, Mindestlohn und Rolle der Frau.

Thomas Riha

Lange Amtszeit von oö. Landeshauptleuten

Oberösterreichische Landeshauptleute bleiben lange im Amt. Den Rekord hält Heinrich Gleißner mit fast 26 Jahren ununterbrochener Amtszeit von 1945 bis 1971, wozu noch eine Periode von 1934 bis 1938 kommt. Diesen Rekord wird Josef Pühringer (67) mit derzeit knapp 22 Jahren wohl nicht mehr einstellen - egal wann genau in dieser Legislaturperiode er nun das Zepter an seinen Nachfolger übergibt.

Amtszeiten der oö. Landeshauptleute: Adolf Eigl (Beamter), 16.5.1945 - 25.10.1945

Heinrich Gleißner (ÖVP), 26.10.1945 - 2.5.1971

Erwin Wenzl (ÖVP), 3.5.1971 - 19.10.1977

Josef Ratzenböck (ÖVP), 19.10.1977 - 2.3.1995

Josef Pühringer (ÖVP) seit 2.3.1995

Nur vier Landeshauptleute seit 1945

Pühringers unmittelbarer Vorgänger Josef Ratzenböck hielt sich mit mehr als 17 Jahren auch sehr lange im Amt. Nur Erwin Wenzel war deutlich kürzer Landeshauptmann, er trat 1977 nach sechseinhalb Jahren aus gesundheitlichen Gründen zurück.

In Summe ist OÖ mit vier „echten“ Landeshauptleuten (plus einem von der US-Besatzung eingesetzten Beamten an der Spitze der provisorischen Regierung im Jahr 1945) das sparsamste Land bundesweit und hält damit gleich zwei Rekorde in Österreich. Vorarlberg kommt mittlerweile auf fünf, die anderen Länder auf sieben bis acht Landeschefs seit 1945