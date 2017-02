Umgestürztes Baugerüst: Ursache geklärt

Nachdem ein Baugerüst am Mittwoch in der Mozartstraße in Linz umgestürzt war, ist nun die Ursache bei einer Untersuchung geklärt worden: Das Dachgesims dürfte auf das Gerüst gefallen sein.

Nachdem das Dach an der Mozartstraße selbst bei den Bauarbeiten entfernt worden war, soll es auf das Gerüst gefallen sein. Laut Einschätzung eines Gutachters stürzte es dadurch ein. Das teilte die Landespolizeidirektion am Donnerstag mit.

fotokerschi.at/Kerschbaummayr

Zum Glück befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalles keine Personen oder Autos auf der ansonsten stark frequentierten Straße. Ein Bauarbeiter kam mit leichten Verletzungen davon. Das Gerüst versperrte allerdings die Fahrbahn und Gehsteige, außerdem war es in der gegenüberliegenden Hausfassade verklemmt. Eine mehrere Stunden dauernde Sperre war notwendig. Die Höhe des Sachschadens stand am Donnerstag noch nicht fest.

Link: