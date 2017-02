Personalrochaden nach Pühringers Rücktritt

Wenn Josef Pühringer am Donnerstag bekanntgegeben hat, wann er zurücktreten wird, werden sich in der ÖVP noch andere Fragen stellen. Denn mit seinem Rücktritt müssen weitere zukunftsweisende personelle Entscheidungen fallen.

Thomas Stelzer für Josef Pühringer - das ist klar. Aber wer noch? Und auf welchem Posten? Die ÖVP muss noch einige heikle Fragen klären. Bünde und Parteiversprechen machen die Sache da nicht leichter.

Zusammenarbeit Strugl und Stelzer

Thomas Stelzer soll neuer Landeshauptmann werden. Er kommt aus dem Arbeitnehmerbund ÖAAB, so wie Pühringer. Wirtschaftslandesrat Michael Strugl wird Landeshauptmann-Stellvertreter und bekommt einige Agenden Stelzers dazu, Forschung und Entwicklung etwa. Vom selbst ernannten „Turboduo“ (Zitat Thomas Stelzer) wurde auch vereinbart: Strugl hat ein großes Mitspracherecht bei der künftigen Budgeterstellung als Ausgleich dafür, dass die wichtigen Finanzagenden Stelzer bekommt. Ohne Strugls Zustimmung gibt es also keinen Budgetentwurf.

ORF

Suche nach Landesrätin

Dann muss die ÖVP den frei werdenden Platz von Thomas Stelzer in der Landesregierung besetzen - mit mehreren Vorgaben. Die erste und wichtigste: Es muss eine Frau sein. Das hat man im Herbst 2015 versprochen, als sich eine reine Männerriege der Volkspartei viel Kritik bei der Regierungsbildung gefallen lassen musste.

Damals präsentierte man Helena Kirchmayr als Klubobfrau, um die lautesten Kritiker zu besänftigen. Genannt als neue Landesrätin wurden in letzter Zeit ja einige: allen voran Helena Kirchmayr selbst. Gerade erst Mutter geworden, fühlt sie sich bisher in der Rolle der Klubobfrau aber sichtlich wohl. Weiters Elgin Drda, Geschäftsführerin im Kepler Klinikum, Gesundheitsexpertin und damit klar im Anforderungsprofil. Genannt wurde auch Christine Haberlander aus Enns, 35 Jahre jung und im Büro Pühringer die Gesundheitsexpertin. In letzter Zeit wurde auch sie immer öfter als mögliche neue Landesrätin genannt.

Jede dieser drei hat Chancen, in die Landesregierung zu kommen. Noch ist nicht klar, ob die neue Landesrätin überhaupt am Donnerstag schon präsentiert wird. Vieles spricht aber dafür.

