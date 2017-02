Linz: 44.000 Schnellfahrer erwischt

2016 sind in Linz mehr als doppelt so viele Temposünder erwischt worden wie im Jahr davor. Die Polizei macht dafür die zusätzlich fix aufgestellten Radargeräte verantwortlich.

Rund 50.000 Autofahrer wurden im Vorjahr in Linz geblitzt, fast 44.000 Schnellfahrern flatterte letztlich eine Anzeige ins Haus. Damit wurden mehr als doppelt so viele Temposünder ertappt wie im Jahr 2015. Derzeit sind in Linz acht fixe Radargeräte aufgestellt. 2015 gab es nur jene auf der Stadtautobahn.

In 70-Zone mit 148 km/h unterwegs

Die meisten Anzeigen gab es laut Stadtpolizeikommando Linz auf der Umfahrung Ebelsberg, konkret 24.000. Dort wurde auch der schnellste der Raser beblitzt. Statt der erlaubten 70 Kilometer pro Stunde war er mit 148 km/h unterwegs

13.000 Temposünder wurden in der Dauphinestraße geblitzt. Am eiligsten hatte es ein Raser auf der Umfahrung-Ebelsberg. Die eingenommenen Bußgelder werden teilen sich Stadt und Polizei.