Pühringer gibt Rücktritt bekannt

Landeshauptmann Josef Pühringer (ÖVP) wird am Donnerstag den Zeitpunkt und den Ablauf seines Rücktritts bekanntgeben. Das sagte er am Mittwochnachmittag gegenüber ORF-Redakteurin Regina Pöll.

Nein, er werde morgen nicht zurücktreten, so Pühringer im Interview mit Pöll. Wann genau Pühringer geht, ließ der 67-Jährige, der als kein großer Freund der Koalition mit der FPÖ gilt, offen - also Bekanntgabe des Rücktritts am Donnerstag, aber keine Festlegung, wann genau er den Landeshauptmann-Sessel übergibt.

Josef Pühringer zum Rücktritt

Wechsel bis 2021 seit Längerem fix

Pühringer ist seit bald 22 Jahren Landeshauptmann. Fest steht bereits seit Längerem, dass er im Laufe der bis 2021 dauernden Legislaturperiode den Landeshauptmann-Sessel an Thomas Stelzer (ÖVP) übergeben wird.

ORF

Über den genauen Zeitpunkt hielt er sich stets bedeckt. Er hatte aber zuletzt durchblicken lassen, dass er bei vorgezogenen Neuwahlen im Bund länger bleiben könnte. Dieser Verlängerungsgrund scheint mit dem neuen Koalitionsübereinkommen nicht mehr akut zu sein.