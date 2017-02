Bank in Kefergutstraße überfallen

In der Kefergutstraße in Linz ist Mittwochvormittag eine Bankfiliale überfallen worden. Der Täter ist auf der Flucht und soll bewaffnet sein. Eine Alarmfahndung wurde eingeleitet.

Der Täter kam um 10.13 Uhr in die Filiale im Stadtteil Bindermichl, drohte mit einer Schusswaffe und verlangte Geld. Dann flüchtete er in unbekannte Richtung, so die oö. Polizei. Verletzt wurde niemand. Ob er etwas erbeutet hat, war vorerst nicht bekannt.

Täterbeschreibung

Gefahndet wurde nach einem „älteren Mann“ mit einer optischen selbstfärbenden Brille. Er soll etwa 1,80 Meter groß sein, trug zum Tatzeitpunkt eine schwarze Hose, einen dunklen Parka mit Fellkragen und hatte einen weißen Plastiksack für die Beute dabei.